Wasit Martinez Munuera melakukan kesalahan fatal saat memimpin pertandingan antara Barcelona dan tuan rumah Sevilla, Sabtu malam, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, pada pekan ketujuh usia La Liga.

Andreas Christensen, bintang Barcelona, mengalami cedera selama babak kedua, dan meninggalkan pertandingan pada menit ke-59 digantikan oleh Gerard Martin.

Akun Archivo VAR, yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit kontroversial, menyebutkan bahwa Martinez Munuera melakukan kesalahan wasit besar.

Akun tersebut melanjutkan, "Wasit menghentikan pertandingan pada saat Sevilla sedang melancarkan serangan yang menjanjikan, setelah Christensen mengalami cedera otot."

Akun Archivo VAR menjelaskan, "Posisi buruk wasit saat serangan Sevilla menghalanginya untuk melihat lari Correa."

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