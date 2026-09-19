Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP
Diterjemahkan oleh

Kesalahan wasit fatal yang menguntungkan Barcelona menghadapi Sevilla

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Wasit Martinez Munuera melakukan kesalahan fatal saat memimpin pertandingan antara Barcelona dan tuan rumah Sevilla, Sabtu malam, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, pada pekan ketujuh usia La Liga.

Andreas Christensen, bintang Barcelona, mengalami cedera selama babak kedua, dan meninggalkan pertandingan pada menit ke-59 digantikan oleh Gerard Martin.

Akun Archivo VAR, yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit kontroversial, menyebutkan bahwa Martinez Munuera melakukan kesalahan wasit besar.

Akun tersebut melanjutkan, "Wasit menghentikan pertandingan pada saat Sevilla sedang melancarkan serangan yang menjanjikan, setelah Christensen mengalami cedera otot."

Akun Archivo VAR menjelaskan, "Posisi buruk wasit saat serangan Sevilla menghalanginya untuk melihat lari Correa."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google