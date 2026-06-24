Carlos Queiroz, pelatih tim nasional Ghana, melontarkan pernyataan sarkastis setelah pertandingan berakhir imbang tanpa gol melawan Inggris pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil mengungkapkan kemarahannya atas keputusan wasit yang, menurutnya, telah merampas hak timnya atas tendangan penalti dan pengusiran salah satu pemain lawan.

Timnas Ghana berhasil memaksa hasil imbang melawan Inggris setelah berhasil menutup ruang gerak dan menggagalkan upaya “Tiga Singa”, meskipun Inggris menguasai bola hingga 79%, yang merupakan persentase penguasaan bola tertinggi bagi tim yang gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan Piala Dunia selama 60 tahun terakhir.

Menit-menit terakhir diwarnai insiden kontroversial ketika para pemain Ghana menuntut penalti setelah Ezri Konsa melakukan pelanggaran terhadap pemain pengganti Prince Ado di dalam kotak penalti, namun wasit memerintahkan permainan dilanjutkan, di tengah protes keras dari pihak Ghana.

Kiroš mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Saya tidak yakin apakah teknologi video masih berfungsi di Piala Dunia. Apakah teknologi itu masih ada sama sekali? Saya punya beberapa keraguan mengenai hal itu.”

Dia menambahkan dengan nada sarkastis: “Ada tendangan penalti yang jelas untuk Ghana yang tidak diberikan. Inggris sangat beruntung. Sekali lagi, sepertinya wasit VAR pergi minum kopi.”

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan: “Kadang-kadang saya juga ingin minum kopi, tapi yang terjadi adalah penalti yang jelas dan kartu merah. Apakah kalian ragu akan hal itu? Atau apakah saya satu-satunya yang melihat pertandingan ini seperti itu?”

Meskipun melontarkan kritik, Queiroz mengakui keadilan hasil pertandingan secara keseluruhan, dengan mengatakan: “Inggris menguasai bola lebih lama, tapi kami berjuang lebih baik dan menciptakan peluang kami sendiri, dan mereka juga mendapat peluang di akhir pertandingan. Saya rasa mereka senang dengan hasil imbang ini, dan saya pun demikian.”

Dia lalu menambahkan sambil tersenyum: “Saya minta maaf atas sindiran saya, tapi jika saya mengatakan hal-hal ini dengan serius, saya mungkin akan dikenai sanksi.”

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