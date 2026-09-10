Dalam edisi Jerman majalah Sports Illustrated, pria 59 tahun itu mengenakan pakaian dari AlphaTauri dalam foto-foto yang diambil sehubungan dengan sebuah wawancara, merek fesyen milik Red Bull yang didirikan pada 2016.

Menurut Redaktionsnetzwerk Deutschland, produsen minuman ringan Austria itu juga telah mengonfirmasi kerja sama dengan Klopp dalam konteks ini. DFB menjelaskan saat dimintai keterangan oleh RND: "Wawancara itu sudah dilakukan pada awal musim panas dan dengan demikian bukan dalam fungsinya sebagai pelatih tim nasional, yang juga ditandai dengan jelas di majalah tersebut. Publikasinya kemudian dikoordinasikan dengan kami." Selain itu, Klopp pada dasarnya "bebas sebagai pribadi dalam memilih pakaiannya."

Mitra fesyen DFB, Marc O’Polo, yang masih melengkapi tim Jerman sebagai sponsor pakaian hingga akhir 2026, juga tidak melihat adanya kesulitan dalam kerja sama antara Klopp dan Red Bull.

"Kemitraan dengan DFB tidak secara eksplisit mencakup pelatih tim nasional, sehingga tidak ada konflik kontrak pada poin ini," jelas perusahaan itu dalam sebuah pernyataan kepada RND.

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Bagaimana Red Bull dan DFB mencapai kesepakatan terkait Jürgen Klopp?

Karena Klopp bekerja sebagai Head of Global Soccer di Red Bull hingga mulai menjabat sebagai pelatih tim nasional Jerman, DFB telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan Austria itu untuk mengakhiri kontrak kerja pria 59 tahun tersebut.

Dalam proses itu, sempat lama muncul kemungkinan bahwa Klopp masih bisa tetap berperan sebagai duta merek untuk Red Bull, dengan RB sebagai gantinya akan melepaskan biaya transfer. Namun itu tidak terjadi - sebaliknya, disepakati bahwa federasi Jerman itu hanya harus membayarkan donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan Wings for Life untuk mendukung riset sumsum tulang belakang.

Penampilan pertamanya sebagai pelatih baru tim nasional akan dijalani Klopp pada 24 September, ketika tim DFB memulai kiprahnya di Nations League melawan Belanda. Lawan berikutnya adalah Serbia dan Yunani.