Keracunan makanan massal melanda klub Belanda: pertandingan ditunda

Pertandingan antara FC Den Bosch dan Jong FC Utrecht di Divisi Keuken Kampioen tidak dapat dilangsungkan pada hari Jumat. Klub asal Brabant ini dilanda keracunan makanan massal, demikian tertulis di situs web klub.

Den Bosch merilis siaran pers resmi pada hari Rabu. “Berdasarkan pertimbangan medis, tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan pertandingan pada hari Jumat. Tidak ada cukup pemain inti yang tersedia untuk pertandingan tingkat kompetisi.”

“Pada hari Senin ada pertandingan lagi yang dijadwalkan, waktu pemulihan yang singkat di antara dua pertandingan tidak bertanggung jawab,” tulis Den Bosch, yang akan bertandang ke Almere City pada hari Senin Paskah.

“Kami menyesalkan kabar ini kepada semua pendukung yang telah menantikan pertandingan pada waktu yang telah ditentukan. Pertandingan melawan Jong FC Utrecht seharusnya menjadi pembuka yang indah untuk akhir pekan Paskah yang panjang.”

Den Bosch dan Jong FC Utrecht tetap akan bertanding pada Senin, 20 April pukul 20.00. Tiket pertandingan yang sudah dibeli tetap berlaku untuk tanggal baru tersebut.

Den Bosch saat ini berada di peringkat kesembilan di Divisi Keuken Kampioen. Tim cadangan dari Utrecht menempati peringkat kedua belas.