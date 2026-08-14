Sumber di dalam klub Barcelona mengungkap rahasia absennya Pedri dari latihan bersama tim, meski ia telah kembali ke pusat latihan pada Rabu lalu bersama para pemain internasional Spanyol lainnya.

Pelatih Hansi Flick kini memiliki seluruh pemain tim utama dalam kendalinya, tetapi gelandang asal Kepulauan Canary berusia 23 tahun itu belum berlatih bersama kelompoknya sejak kembali, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", hal ini tidak berkaitan dengan cedera, melainkan dengan rencana pemulihan khusus yang disusun untuk sang pemain.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa penanggung jawab kebugaran fisik merekomendasikan agar Pedri memulai persiapannya di dalam ruang latihan (gym) selama hari-hari pertama, secara terpisah dari rekan-rekannya, dengan tujuan mengatur beban fisiknya setelah periode jeda internasional.

Sebelum bergabung dengan latihan Barcelona, putra Kota Tegueste itu sempat mengunggah foto-foto dirinya saat berlatih sendirian, sebagai isyarat komitmennya terhadap program khususnya.

Pedri diperkirakan akan kembali berlari di lapangan pada Sabtu mendatang sebagai langkah selanjutnya dalam programnya, di tengah rasa tenang penuh di dalam klub terkait kondisinya, serta tidak adanya kekhawatiran sama sekali soal absennya untuk sementara dari latihan bersama.