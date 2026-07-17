Keputusan sudah diambil: Zidane menjadi pelatih Prancis

Tirai telah ditutup setelah berbulan-bulan spekulasi dan penantian, setelah jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano, yang spesialis dalam berita transfer, mengungkap bahwa kesepakatan antara legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane dan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah tercapai, untuk memimpin tim nasional "Les Bleus" menggantikan pelatih veteran Didier Deschamps.

Melalui akun resmi Facebook-nya, Romano mengonfirmasi secara tegas bahwa “Zizou” telah menyetujui sepenuhnya semua klausul dan rincian kontrak yang diajukan kepadanya, serta telah tercapai kesepakatan menyeluruh mengenai susunan staf pelatih pendukung yang akan mendampinginya dalam perjalanan yang dinantikan sebagai kepala staf pelatih timnas Prancis.

Jurnalis Italia terkemuka tersebut menyebutkan bahwa mantan pelatih klub Real Madrid asal Spanyol itu telah memutuskan pilihannya secara pribadi dan memberikan persetujuan awalnya untuk proyek melatih tim nasional Prancis sejak lama; di mana ia dengan tegas menolak beberapa tawaran menggiurkan yang diterimanya dari klub-klub besar Eropa sejak Desember lalu, dan lebih memilih untuk bersabar dan menunggu hingga kesempatan untuk memimpin tim nasional negaranya tanpa ada yang lain tersedia baginya.

Romano menjelaskan bahwa semua pengaturan terkait pembentukan staf pelatih pendukung telah selesai, dan mantan juara dunia tersebut diperkirakan akan menandatangani kontrak secara resmi dalam beberapa hari ke depan, segera setelah Deschamps menyelesaikan tugasnya dan secara resmi meninggalkan jabatannya setelah berakhirnya partisipasi Prancis di Piala Dunia 2026.