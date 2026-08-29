Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Sevilla, hari Sabtu ini, pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Kejutan paling mencolok dalam pilihan Simeone adalah kehadiran bek asal Argentina, Cristian Romero, di mana bergabungnya dia memberikan dorongan pertahanan yang kuat bagi Atletico, setelah dia mengatasi masalah fisiknya.

Sementara itu, Julian Alvarez absen dari daftar Atletico Madrid, di tengah pekan yang diwarnai ketegangan antara penyerang asal Argentina tersebut dengan klub asal Madrid itu.



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Diego Simeone menegaskan pencoretan penyerang tersebut dalam konferensi persnya, seraya menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena Alvarez absen dari beberapa latihan bersama akibat penolakannya untuk mengikuti latihan.

Berikut daftar lengkap pemain Atletico Madrid:

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko, Grimaldo, Coti Romero, Dominguez, Dani Martinez, Koke, Hojlund, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang In, Arnau Ortiz, Carlos Martin, Giuliano, Lookman, dan Kubo.



