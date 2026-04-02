Keputusan penting dari Jesus terkait Ronaldo

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang menjabat sebagai manajer teknis tim Al-Nassr, telah memutuskan nasib rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, terkait partisipasinya dalam laga yang dinantikan melawan Al-Najma besok, Jumat, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Roshen Saudi.

Al-Nassr memimpin klasemen kompetisi dengan 67 poin, unggul 3 poin dari Al-Hilal, dan bertekad meraih kemenangan untuk memperlebar jarak di puncak klasemen.

Berbagai laporan beredar mengenai kemungkinan Ronaldo tidak diturunkan melawan Al-Najma demi menjaga kondisinya, meskipun ia telah pulih dari cedera otot paha belakang.

Menurut jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo akan tersedia untuk pertandingan berikutnya, dan akan dimasukkan ke dalam skuad atas keputusan Jesus.

Dengan demikian, pelatih asal Portugal itu akan mengandalkan bintang utamanya setelah absen dalam dua pertandingan terakhir Al-Nassr melawan Neom dan Al-Khaleej.



