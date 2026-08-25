Pemain muda Mesir Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, menerima kabar gembira setelah penampilannya yang menarik perhatian selama masa persiapan sebelum musim dimulai.

Hamza Abdelkarim tampil gemilang bersama Barcelona selama masa persiapan, dan mencetak 4 gol dalam laga-laga uji coba yang ia jalani bersama klub Catalan itu musim panas ini.

Berkat penampilannya dalam laga-laga uji coba, pelatih Barcelona asal Jerman Hansi Flick memutuskan untuk mendaftarkan Hamza Abdelkarim bersama tim utama pada musim ini.

Pada situs resmi Liga Spanyol "La Liga" muncul kartu Hamza Abdelkarim secara resmi, di mana ia mengenakan kaus bernomor 29.

Abdelkarim, setelah bergabung dari Al Ahly Mesir pada Januari lalu, bermain bersama tim-tim junior Blaugrana, sebelum bergabung dengan tim utama hanya setelah 6 bulan.

Bintang muda Mesir berusia 18 tahun itu duduk di bangku cadangan Barcelona pada laga pertamanya di Liga Spanyol hari Minggu lalu, yang berakhir dengan kemenangan telak Barca atas Elche (5-0).

Perlu dicatat bahwa Hamza Abdelkarim merupakan bagian dari skuad timnas Mesir yang tampil di Piala Dunia 2026, di mana Mesir mencapai babak 16 besar sebelum tersingkir menghadapi Argentina.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora