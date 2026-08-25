Pemain muda asal Mesir Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, menerima kabar gembira setelah penampilannya yang memukau selama masa persiapan sebelum musim dimulai.

Hamza Abdelkarim tampil cemerlang bersama Barcelona selama masa persiapan, dan mencetak 4 gol dalam pertandingan-pertandingan uji coba yang ia jalani bersama klub Catalan tersebut musim panas ini.

Berkat penampilannya dalam pertandingan-pertandingan uji coba, pelatih Barcelona asal Jerman Hansi Flick memutuskan untuk mendaftarkan Hamza Abdelkarim sebagai bagian dari pemain cadangan di tim utama pada musim ini.

Pada situs resmi La Liga Spanyol pun muncul kartu Hamza Abdelkarim secara resmi, di mana ia mengenakan kostum bernomor 29.

Setelah bergabung dari Al Ahly Mesir pada Januari lalu, Abdelkarim bermain bersama tim-tim muda Blaugrana, sebelum bergabung ke tim utama hanya dalam waktu 6 bulan.

Bintang muda Mesir berusia 18 tahun itu duduk di bangku cadangan Barcelona dalam laga pertamanya di La Liga pada Minggu lalu, yang berakhir dengan kemenangan telak Barca atas Elche (5-0).

Perlu dicatat bahwa Hamza Abdelkarim merupakan bagian dari skuad timnas Mesir yang tampil di Piala Dunia 2026, di mana Mesir mencapai babak 16 besar sebelum tersingkir di tangan Argentina.

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