Keputusan Mengejutkan dari Mourinho yang Mengubah Masa Depan Endrick

Real Madrid telah menetapkan sikap final terkait masa depan pemain Brasil, Endrick, selama bursa transfer musim panas yang tengah berjalan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Real Madrid menutup pintu bagi kepergian Endrick dengan status pinjaman, seiring keteguhan pelatih Jose Mourinho untuk mempertahankannya dalam skuad tim, serta keyakinannya bahwa Endrick akan memiliki peran penting pada periode mendatang.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa beberapa jam terakhir menyaksikan pergerakan intensif seputar masa depan Endrick, terutama dengan adanya tawaran serius dari klub-klub ternama, seperti Roma dan Aston Villa, untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman. Namun, Real Madrid memutuskan perkara ini secara final dan menolak kepergiannya.

Mourinho mengandalkan sang pemain dan meyakini bahwa ia akan mendapatkan peran yang berpengaruh. Itu pula pendapat yang dianut Florentino Perez, yang memberikan penghargaan khusus kepada penyerang Brasil tersebut. Di sisi lain, Endrick menerima tantangan baru ini.

Endrick harus bersaing untuk memperebutkan menit bermain di Real Madrid secara setara dengan para pemain lainnya.

Mourinho tegas soal status pemain Brasil itu, di mana ia menilai Endrick berguna bukan hanya untuk bermain di posisi penyerang murni, tetapi juga untuk menciptakan ancaman dari sayap kanan. Peran itu dikuasai dengan baik oleh Endrick, setelah ia bermain di beberapa pertandingan pada posisi tersebut bersama Palmeiras, dan terutama bersama Olympique Lyon di bawah asuhan pelatih Paulo Fonseca.

Pertandingan-pertandingan yang dijalani Endrick selama masa persiapan untuk musim baru menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pelatih asal Portugal tersebut.

Real Madrid mendukung keputusan Mourinho untuk mengandalkan Endrick, di mana klub menaruh perhatian besar pada status pemain Brasil itu. Untuk mendapatkannya dua tahun lalu, klub membayar 35 juta euro tetap, ditambah 25 juta euro potensial sebagai variabel, sementara total pengeluaran klub untuknya, antara nilai transfer, komisi, gaji, dan bonus, telah melampaui 80 juta euro.

Kendati demikian, Endrick tidak sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk mencari peluang bermain di luar Real Madrid pada masa mendatang, jika ia tidak mampu mendapatkan menit bermain yang ia inginkan bersama tim.

Peminjaman Endrick ke Olympique Lyon pada musim lalu terbukti menjadi pengalaman yang sangat positif baginya, setelah ia mencetak 8 gol dan menyumbang 5 assist dalam 21 pertandingan, yang memberinya kesempatan untuk hadir bersama timnas Brasil di Piala Dunia.

Sang pemain ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengamankan tempatnya di Real Madrid, dan ia sangat percaya pada kemampuannya untuk mewujudkan hal itu, tetapi ia tidak menutup kemungkinan tercapainya kesepakatan peminjaman dirinya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Sebelum Mourinho menghentikan kepergian Endrick, dua klub telah menjalani sejumlah tahap negosiasi dengan sang pemain dan Real Madrid terkait peminjamannya, yaitu Roma dan Aston Villa yang dipimpin Unai Emery.

Roma tampak menjadi opsi terbaik bagi sang pemain, mengingat keikutsertaan tim dalam Liga Champions Eropa, di samping peluang besar yang dimilikinya untuk menjadi pemain inti secara reguler.

Adapun kini, Endrick menerima tantangan yang diajukan Mourinho, dan akan berjuang untuk melanjutkan perkembangannya bersama Real Madrid, yang merupakan impian terbesar dalam hidupnya.