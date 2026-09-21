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"Keputusan Menentukan": Xavi Pastikan Masa Depan Van Dijk Bersama Belanda

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
X. Hernandez
V. van Dijk
Belanda
Jerman
Spanyol

Pelatih baru timnas

Virgil van Dijk mengakui bahwa keputusan untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama timnas Belanda merupakan keputusan yang "besar dan menentukan", namun ia menegaskan bahwa dirinya merasa tenang setelah berbincang dengan Xavi, pelatih baru timnas Belanda.

Kapten Liverpool itu telah menjalani 96 pertandingan internasional hingga saat ini, tetapi ia mengumumkan bulan lalu bahwa dirinya tengah mempertimbangkan masa depannya bersama timnas menyusul kepergian pelatih Ronald Koeman, yang mengundurkan diri pada Juni lalu setelah kekalahan Belanda dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia yang digelar musim panas ini.

Setelah perbincangan yang oleh Van Dijk disebut bermanfaat dengan Xavi, mantan pelatih Barcelona, bek Belanda itu menantikan untuk memulai babak baru bersama timnas negaranya, yang akan mengawali langkahnya di UEFA Nations League dengan menghadapi Jerman, yang diasuh oleh pelatih Jürgen Klopp, pada hari Kamis.

Van Dijk berkata: "Jelas ini merupakan keputusan besar. Saya butuh merasakan keyakinan, di samping perasaan dihormati dan bahagia, serta segala hal yang saya cari. Semua itu tersedia sejak saat pertama, sehingga perbincangan tidak perlu berlangsung lama."

Ia menambahkan: "Perbincangan itu sangat positif, dan saya benar-benar menantikan untuk bergabung dengan tim serta menjalani empat pertandingan penting yang akan datang. Mari kita jadikan dua tahun ke depan, setidaknya, sebagai periode yang luar biasa."

UEFA Nations League A
Netherlands crest
Netherlands
NED
Germany crest
Germany
GER
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