Virgil van Dijk mengakui bahwa keputusan untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama timnas Belanda merupakan keputusan yang "besar dan menentukan", namun ia menegaskan bahwa dirinya merasa tenang setelah berbincang dengan Xavi, pelatih baru timnas Belanda.

Kapten Liverpool itu telah menjalani 96 pertandingan internasional hingga saat ini, tetapi ia mengumumkan bulan lalu bahwa dirinya tengah mempertimbangkan masa depannya bersama timnas menyusul kepergian pelatih Ronald Koeman, yang mengundurkan diri pada Juni lalu setelah kekalahan Belanda dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia yang digelar musim panas ini.

Setelah perbincangan yang oleh Van Dijk disebut bermanfaat dengan Xavi, mantan pelatih Barcelona, bek Belanda itu menantikan untuk memulai babak baru bersama timnas negaranya, yang akan mengawali langkahnya di UEFA Nations League dengan menghadapi Jerman, yang diasuh oleh pelatih Jürgen Klopp, pada hari Kamis.

Van Dijk berkata: "Jelas ini merupakan keputusan besar. Saya butuh merasakan keyakinan, di samping perasaan dihormati dan bahagia, serta segala hal yang saya cari. Semua itu tersedia sejak saat pertama, sehingga perbincangan tidak perlu berlangsung lama."

Ia menambahkan: "Perbincangan itu sangat positif, dan saya benar-benar menantikan untuk bergabung dengan tim serta menjalani empat pertandingan penting yang akan datang. Mari kita jadikan dua tahun ke depan, setidaknya, sebagai periode yang luar biasa."