Keputusan mendesak dari FIFA terkait pertandingan Prancis melawan Paraguay

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Sabtu, menegaskan bahwa pertandingan babak 16 besar antara Prancis dan Paraguay akan digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan, meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi cuaca di kota Philadelphia, Amerika Serikat, yang mengalami gangguan cuaca berulang dalam beberapa hari terakhir.

Menurut laporan saluran televisi Prancis RMC, pertandingan tersebut akan dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 telah terdampak dalam beberapa pekan terakhir akibat badai hebat yang melanda berbagai wilayah di Amerika Serikat, yang mengakibatkan penundaan atau perubahan jadwal pada beberapa di antaranya.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa mereka terus memantau perkembangan cuaca dengan cermat, sambil menegaskan bahwa keselamatan para pemain dan penonton tetap menjadi prioritas utama.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: “Kami terus memantau kondisi cuaca, dan akan memberikan informasi lebih lanjut begitu tersedia,” yang mengisyaratkan kesiapan FIFA untuk mengambil tindakan pencegahan apa pun jika keadaan mengharuskannya.

Pertandingan yang dinantikan ini berlangsung setelah timnas Prancis lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Swedia, sementara timnas Paraguay memastikan tempatnya di babak yang sama setelah kemenangan dramatis atas Jerman melalui adu penalti, yang menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen ini hingga saat ini.