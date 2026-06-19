Keputusan mendadak dari tim nasional Mesir menjelang laga melawan Iran

Stadion BC Place akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinantikan antara Mesir dan Selandia Baru dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah meraih hasil imbang positif 1-1 melawan Belgia pada putaran pertama, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Lumin Field dalam kompetisi grup yang sama.

Edisi Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama, di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bertindak sebagai tuan rumah.

Timnas Mesir akan bertanding melawan Selandia Baru di kota Vancouver, Kanada, setelah memulai perjalanannya di turnamen ini di kota Seattle, Amerika Serikat, di mana mereka bermain imbang dengan timnas Belgia pada babak pembuka.

Dalam konteks terkait, Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, menegaskan bahwa rombongan tim akan berangkat dari kota Vancouver pada malam hari tanggal 22 Juni, setelah pertandingan melawan Selandia Baru berakhir, dan langsung menuju kota Seattle, Amerika Serikat, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ketiga melawan Iran dalam babak penyisihan grup.

Ibrahim Hassan menjelaskan bahwa rencana awal adalah tim nasional kembali dari Kanada ke kota Spokane, sebelum berangkat dari sana ke Seattle pada 24 Juni. Namun, staf pelatih lebih memilih untuk langsung berangkat ke Seattle setelah pertandingan melawan Selandia Baru, guna menghindari kelelahan para pemain akibat perjalanan yang terlalu sering, serta memberi mereka kesempatan terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi Iran.

Rombongan tim nasional Mesir dijadwalkan akan terbang ke Kanada menggunakan pesawat khusus yang disediakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bagi tim-tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini, dalam penerbangan yang memakan waktu sekitar satu jam dari Bandara Spokane.

Selama berpartisipasi dalam turnamen ini, timnas Mesir akan bermarkas di kota Spokane, negara bagian Washington, AS, yang berjarak sekitar 45 menit dengan pesawat dari kota Seattle yang terletak di negara bagian yang sama.

Timnas Mesir akan menutup pertandingan fase grup dengan menghadapi Iran di Stadion Lumin Field, Seattle, dalam pertandingan yang akan digelar pada pukul enam pagi hari Sabtu, 27 Juni.