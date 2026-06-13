Keputusan mendadak dari FIFA terkait seragam Mesir menjelang Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Mesir (FFA) telah menerima instruksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk melakukan perubahan pada seragam tim nasional Mesir sebelum berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Perubahan tersebut mencakup penghapusan tujuh bintang yang terdapat di atas lambang tim nasional, yang melambangkan jumlah kali "Faraon" menjuarai Piala Afrika.

Hal ini didasarkan pada peraturan FIFA terkait Piala Dunia, yang menyatakan bahwa bintang-bintang yang ditempatkan pada seragam tim nasional selama turnamen harus mencerminkan jumlah gelar yang diraih di Piala Dunia saja, tanpa memperhitungkan turnamen kontinental atau regional.

FIFA juga meminta perubahan warna nomor pemain di seragam dari emas menjadi putih, dengan tujuan meningkatkan kejelasan nomor dan memudahkan pengenalan oleh wasit, penonton, serta siaran televisi selama pertandingan.



Jurnalis Mesir Mahmoud Shawky mengungkapkan melalui akun pribadinya di platform "X" bahwa FIFA telah memberi tahu Asosiasi Sepak Bola Mesir mengenai hal ini beberapa bulan lalu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari prosedur regulasi standar turnamen.

Shawky menulis: "FIFA telah memberi tahu Asosiasi Sepak Bola Mesir untuk tidak menempatkan bintang Piala Afrika di jersey tim nasional selama pertandingan Piala Dunia sejak empat bulan lalu, sebagai prosedur rutin."

Dia menambahkan: "FIFA juga meminta perubahan warna angka pada seragam dari emas menjadi putih, dan perusahaan Puma bertanggung jawab atas desain warna seragam tersebut, serta warna putih telah disetujui agar angka-angka tersebut lebih jelas."

Timnas Mesir tampil dalam sesi pemotretan resmi Piala Dunia 2026 dengan seragam baru, setelah menghapus tujuh bintang di atas lambang dan mengganti warna emas pada nomor pemain dengan warna putih, sesuai dengan perubahan yang diberlakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).



من موقع الفيفا

Undian Piala Dunia 2026 menempatkan timnas Mesir di Grup 7 bersama timnas Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Timnas Mesir akan memulai perjalanannya di turnamen ini dengan pertandingan berat melawan timnas Belgia pada Senin malam mendatang, dalam pertandingan babak pertama fase grup, di mana "Firaun" akan berusaha meraih awal yang positif dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.