Keputusan mendadak dari Barcelona setelah cedera yang dialami De Jong

Barcelona secara mengejutkan membatalkan rencana penjualan pemain mudanya selama bursa transfer musim panas ini, sesuai keinginan pelatih asal Jerman, Hans Flick.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona telah membatalkan kesepakatan transfer Brian Farinas (20 tahun) ke Girona. Lulusan akademi Barcelona ini semula akan bergabung dengan Girona, dan dalam beberapa hari terakhir, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut sudah di ambang kesepakatan. Namun, klub Catalan tersebut memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut, setidaknya untuk saat ini.

Alasan penundaan sementara ini adalah keinginan Hans Flick untuk memberikan kesempatan kepada Farinas selama masa persiapan musim baru.

Cedera yang dialami Frenkie de Jong turut memengaruhi keputusan ini, di mana pelatih asal Jerman tersebut ingin memiliki lebih banyak opsi dan memantau sang pemain secara lebih dekat sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Pemain internasional Belanda tersebut mengalami cedera serius di lutut, sementara diagnosis akhir belum ditetapkan, karena gelandang tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan.

Klub berencana membagi waktu bermain Farinas antara Barcelona Athletic dan tim utama, seperti yang dilakukan terhadap Tommy Marquez. Rencana ini memungkinkan Barcelona mempertahankan kendali atas talenta mudanya, sekaligus membangun tim Barcelona Athletic yang kuat dan unggul.

Farinas, yang terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028, baru saja menjalani musim yang gemilang bersama tim cadangan di bawah asuhan Giuliano Peletti, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan tujuh assist dalam 33 pertandingan.

Pemain sepak bola ini bergabung dengan Akademi La Masia pada musim panas 2018 setelah sebelumnya bermain di tim junior Villarreal.