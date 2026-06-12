Keputusan Luar Biasa dari Presiden Ekuador Terkait Piala Dunia

Antusiasme Ekuador atas lolosnya mereka ke putaran final Piala Dunia 2026 telah melampaui batas-batas yang biasanya terkait dengan sepak bola, dan merambah ke bidang-bidang lain.

Timnas Ekuador berada di Grup 5, yang juga dihuni oleh Jerman, Pantai Gading, dan Curaçao.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Presiden Ekuador, Daniel Noboa, mengumumkan langkah luar biasa yang hanya akan berlaku selama turnamen Piala Dunia berlangsung.

Berdasarkan keputusan ini, harga bir akan turun 20% mulai 11 Juni hingga 19 Juli, hari penutupan Piala Dunia.

Noboa mengumumkan keputusan tersebut sambil mengenakan kaos tim nasional Ekuador dan memegang mikrofon di tangannya.

Presiden Ekuador tersebut mengatakan, "Kami akan menghapuskan Pajak Konsumsi Khusus (ICE) atas semua minuman yang dikonsumsi secara moderat, termasuk bir, selama periode Piala Dunia. Dengan cara ini, harga bir akan turun lebih dari 20%."

Reaksi pun langsung muncul seperti yang diharapkan, di mana keputusan tersebut disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah, karena dianggap sebagai langkah yang dirancang khusus untuk acara global ini.

Dia menambahkan, "Setiap dari kalian akan dapat menikmati Piala Dunia dengan cara terbaik, dengan tim nasional yang luar biasa yang kita miliki, dan mereka akan melaju jauh dalam turnamen ini."