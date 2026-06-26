Keputusan Luar Biasa dari Presiden Ekuador Setelah Mengalahkan Jerman

Daniel Noboa, Presiden Ekuador, mengeluarkan keputusan luar biasa yang menetapkan hari Jumat ini sebagai hari libur resmi di negara tersebut, sebagai perayaan atas lolosnya tim nasional ke babak 32 besar Piala Dunia.

Timnas Ekuador berhasil membalikkan keadaan melawan Jerman dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 pada Kamis malam, di akhir babak penyisihan grup.

Meskipun Jerman sempat unggul lebih dulu melalui gol Leroy Sané, Ekuador membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Nelson Angulo dan Gonzalo Plata.

Timnas Ekuador kini mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi ketiga klasemen Grup E, sementara Jerman tetap memimpin dengan 6 poin.

Noboa menulis melalui akun resminya di platform X, “Terima kasih kepada para pemain dan pelatih yang, meskipun menghadapi kritik, hinaan, dan masa-masa sulit, berhasil bangkit kembali dan memberikan kebahagiaan besar bagi seluruh negara… Besok libur, dan hidup Ekuador!”

Timnas Ekuador sebelumnya memulai perjalanan Piala Dunia mereka dengan kekalahan telak 0-1 dari Pantai Gading, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Curaçao, dan akhirnya bangkit dengan gemilang saat menghadapi Jerman.