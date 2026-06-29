Keputusan langsung dari Muslera setelah "bencana" Piala Dunia

Dampak tersingkirnya tim nasional Uruguay secara dini dari Piala Dunia 2026 terus memicu perdebatan di dalam negeri, setelah kiper veteran Fernando Muslera mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, di tengah meningkatnya kritik terhadap pelatih Marcelo Bielsa akibat performa tim yang menurun selama turnamen tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Muslera—yang mendapat kritik luas setelah melakukan beberapa kesalahan fatal pada babak penyisihan grup—memutuskan untuk mengakhiri karier internasionalnya beberapa hari setelah “La Celeste” tersingkir dari Piala Dunia. Langkah ini membuka babak baru perdebatan mengenai penyebab kegagalan tersebut.

Turnamen ini menjadi salah satu periode tersulit dalam karier kiper veteran tersebut, setelah ia kebobolan gol-gol krusial saat melawan Arab Saudi dan Cape Verde, sebelum melakukan kesalahan yang berujung pada gol yang dicetak oleh pemain Spanyol, Alex Baena, yang membuatnya diganti pada jeda babak pertama. Hal ini membuatnya menjadi salah satu figur utama yang disalahkan oleh para penggemar atas tersingkirnya tim secara dini.

Di tengah kritik tersebut, Muslera mendapat dukungan besar dari agennya, yang membelanya melalui pesan menyentuh di mana ia mengatakan bahwa kiper tersebut “marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu mewujudkan impian rakyat Uruguay,” sekaligus menegaskan bahwa Muslera akan tetap menjadi panutan, baik secara olahraga maupun kemanusiaan, bagi banyak orang di negaranya.

Di sisi lain, mantan pemain Atlético Madrid, Lucas Torreira, melontarkan kritik terbuka kepada pelatih Marcelo Bielsa, dengan menilai bahwa banyak gaya dan tindakannya tidak diterima di dalam tim nasional, serta bahwa tim tersebut tiba di Piala Dunia dalam “situasi kritis”.

Torreira mengatakan bahwa Uruguay perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah kegagalan di Piala Dunia, sambil menekankan perlunya merekrut pelatih yang selaras dengan budaya sepak bola Uruguay, sejarahnya, dan para pemainnya, demi memulihkan kemampuan tim nasional untuk bersaing di ajang-ajang besar.