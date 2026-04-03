Keputusan final.. Pengadilan Jerman menuntaskan kasus postingan Al-Ghazi tentang Gaza

Pengadilan Jerman telah secara definitif menyelesaikan sengketa hukum terkait kasus pemecatan sewenang-wenang terhadap mantan pemain Mainz, Anwar El Ghazi, seorang warga negara Belanda keturunan Maroko.

Krisis terjadi antara pemain tersebut dan klub lamanya pada Oktober 2023, akibat postingannya yang berkaitan dengan perang di Gaza.

Saat itu, klub Jerman tersebut memutuskan untuk menangguhkan pemain asal Belanda tersebut, setelah ia memposting pernyataan politik yang kontroversial.

Meskipun Mainz kemudian mengumumkan bahwa El Ghazi telah menarik kembali pernyataannya, namun yang bersangkutan secara tegas membantahnya, menegaskan bahwa ia tidak menyesal, sehingga klub memutuskan untuk mengakhiri kontraknya secara langsung, yang membuatnya berhak atas kompensasi melebihi 1,5 juta euro.

Mainz sebelumnya dilarang mengajukan banding atas kasus ini, namun ia mengajukan banding terhadap larangan tersebut, yang juga ditolak, sehingga semua jalur hukum yang tersedia telah habis, dan putusan yang dikeluarkan dalam hal ini menjadi final dan mengikat.

Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "kebebasan berekspresi lebih diutamakan dalam kasus ini daripada kepentingan klub", sehingga memastikan hak bintang Al-Sailiya asal Qatar tersebut atas ganti rugi.