Keputusan final: Mourinho tolak skenario ambil risiko dengan Diomande

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemain yang akan berangkat ke ibu kota Hungaria, Budapest, untuk menjalani laga kedua Real Madrid dalam periode persiapan musim baru. Daftar tersebut ditandai dengan absennya rekrutan anyar, Yan Diomande, yang tidak akan berada dalam skuad pada laga menghadapi Ferencvaros yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, di Stadion Groupama Arena.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Diomande tidak ikut serta dalam sesi latihan pagi terakhir sebelum keberangkatan ke Budapest, karena ia disibukkan dengan penyelesaian prosedur administratif dan dokumen terkait kepindahannya yang baru saja ke Real Madrid, sehingga ia absen dari panggilan pertamanya dan menunda debutnya dengan kostum tim.

Sebaliknya, tim akan berangkat hari ini pukul empat sore menuju ibu kota Hungaria.

Absennya sayap asal Pantai Gading itu terjadi kurang dari 24 jam setelah pengumuman resmi kontrak dengannya, kedatangannya di ibu kota Spanyol, dan langkah pertamanya di kota olahraga Real Madrid di Valdebebas.

Pemain tersebut sempat dijagokan untuk mengikuti jejak Carlos Espi, yang masuk dalam daftar tim pekan lalu segera setelah bergabung, namun Mourinho lebih memilih bertindak hati-hati terhadap transfer termahal tim, dan memberinya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri.

Daftar tersebut juga menampilkan kehadiran Vinicius Junior, Bernardo Silva, dan Brahim Diaz, yang semuanya bergabung dengan tim selama pekan ini, sehingga mereka dapat mencatatkan debut pertama mereka bersama Real Madrid pada periode persiapan saat ini.

Vinicius Junior mendapat perhatian khusus, karena ia bersiap menjalani laga pertamanya setelah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2032.

Selain itu, Dean Huijsen kembali masuk daftar setelah pulih dari cedera otot yang dideritanya dan kembali menjalani latihan bersama, menjadi suntikan kuat bagi lini pertahanan yang juga membutuhkan kesiapan Antonio Rudiger.

Daftar pemain Real Madrid untuk laga ini meliputi:

Penjaga gawang: Andriy Lunin, Mestre, dan Navarro.

Bek: Dean Huijsen, Juan Martinez, Antonio Rudiger, Lamine Fati, Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, dan Alvaro Carreras.

Gelandang: Arda Guler, Federico Valverde, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Cestero, Lacosta, dan Ceria.

Penyerang: Brahim Diaz, Vinicius Junior, Yanez, Endrick, dan Carlos Espi.

Sebaliknya, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio, dan Rodrygo akan tetap tinggal di Madrid, karena masing-masing melanjutkan program perawatan dan pemulihannya jauh dari latihan bersama.

