Keputusan final... Al-Ahly menentukan nasib Riyad Mahrez

Setelah serangkaian laporan dan berita yang saling bertentangan mengenai masa depan pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, klub Al-Ahli Saudi memutuskan untuk mengambil sikap secara definitif.

Mahrez bergabung dengan Al-Ahli pada musim panas 2023, datang dari Manchester City, dan berhasil menjadi salah satu pilar utama yang membawa Al-Ahli meraih gelar Kejuaraan Asia Elite dua kali berturut-turut serta Piala Super Nasional.

Berbagai laporan mengonfirmasi bahwa Al-Ahli memutuskan untuk mengaktifkan klausul pemutusan kontrak Mahrez sebelum tanggal 30 Juni lalu guna menghindari pembayaran 40 juta euro setelah tanggal tersebut, dan cukup memberinya 15 juta euro saja.

Baca juga.. Video: Ronaldo membuat seluruh kota heboh.. Adegan gila menjelang pertarungan Piala Dunia!

Menurut sumber dari program “Dorina Ghir”, kabar yang beredar mengenai Al-Ahly yang menarik kembali keputusannya sama sekali tidak berdasar, dan sang pemain akan hengkang secara permanen.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al-Ahly ingin menyegarkan skuad, dan menilai bahwa keputusan untuk melepas Mahrez tidak dapat ditarik kembali, sehingga sang pemain kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari klub.

Keputusan Al-Ahly ini menimbulkan krisis besar bagi bintang Aljazair tersebut dan agennya, terutama karena laporan media menyebutkan bahwa sang pemain mengetahui keputusan tersebut saat sedang berlaga di Piala Dunia Amerika bersama timnas negaranya.