Sebagai bagian dari persiapan intensifnya untuk menghadapi pertandingan berat di Piala Dunia 2026, tim nasional Saudi telah menyusun program latihan yang cermat dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap jadwal pertandingan, sebagai persiapan menjelang laga yang dinantikan melawan tim nasional Spanyol.

Staf teknis tim nasional Saudi, yang dipimpin oleh Georgios Donis, telah menetapkan jadwal latihan persiapan untuk pertandingan melawan Spanyol. Tiga sesi latihan berikutnya akan digelar pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 12.00 siang waktu Atlanta (pukul 19.00 malam waktu Riyadh).

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi menyoroti bahwa jadwal ini telah dirancang dengan matang, bertujuan untuk membantu para pemain beradaptasi sepenuhnya dengan waktu pertandingan yang akan datang melawan tim nasional Spanyol, yang akan digelar Minggu mendatang pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi kembali ke sesi persiapan setelah meraih hasil imbang positif 1-1 melawan Uruguay pada dini hari Selasa, dengan menggelar sesi latihan terbuka bagi penonton dan media di Stadion “Q2” di Kota Austin, yang menjadi markas tim selama Piala Dunia.

Menurut laporan surat kabar Saudi, pelatih asal Yunani Georgios Donis menyelenggarakan sesi pemulihan di ruang kebugaran bagi para pemain yang menjadi starter saat melawan Uruguay.

Di sisi lain, para pemain lainnya menjalani latihan lapangan di stadion, sementara para penjaga gawang melakukan latihan khusus yang berfokus pada peningkatan respons saraf dan kecepatan.

Donis dijadwalkan akan melanjutkan sesi teknis hariannya bersama para pemain mulai besok, Rabu, dengan memulai analisis terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pertandingan melawan Uruguay, guna menghindarinya sebelum menghadapi Spanyol.

Tim nasional akan menggelar tiga sesi latihan berikutnya di Austin, di Stadion “Q2”, sebelum bertolak ke Atlanta, di mana mereka akan menjalani sesi latihan terakhir pada malam sebelum pertandingan di Stadion Mercedes-Benz, markas pertandingan melawan juara Eropa.

Jadwal yang terperinci ini mencerminkan komitmen staf pelatih dalam mempersiapkan kondisi fisik, teknis, dan mental tim untuk menghadapi pertandingan yang berat melawan salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara.