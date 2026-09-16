Sebuah laporan media Inggris, pada hari Rabu ini, mengungkap keputusan baru dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", terkait pertandingan Kroasia melawan Inggris di UEFA Nations League.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa para pejabat Uni Sepak Bola Eropa telah mengumumkan pada Februari lalu bahwa pertandingan yang akan digelar di Rijeka pada 3 Oktober tersebut akan dimainkan tanpa penonton.

Hal itu merupakan hukuman setelah aksi kerusuhan yang dilakukan oleh suporter pada pertandingan-pertandingan terakhir Kroasia di bawah pengawasan UEFA, tepatnya pada perempat final UEFA Nations League melawan Prancis pada Maret 2025.

Kroasia juga akan dilarang menghadirkan suporter apa pun pada pertandingan pembuka mereka di Nations League, di Republik Ceko pada 26 September ini.

Namun, surat kabar tersebut menegaskan bahwa "UEFA" mengizinkan kehadiran 100 suporter Inggris pada pertandingan UEFA Nations League bulan depan di Kroasia.

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Sebelumnya, Federasi Inggris telah mengajukan keberatan kepada Uni Sepak Bola Eropa, dengan alasan bahwa para suporter Inggris, yang banyak di antaranya bepergian untuk menghadiri pertandingan tandang, dihukum atas insiden-insiden yang tidak ada hubungannya dengan mereka.

Upaya lobi Inggris terhadap "UEFA" pun meraih sedikit keberhasilan, di mana Uni Sepak Bola Eropa menyetujui untuk kini mengizinkan 100 suporter dari timnas Three Lions untuk hadir.

Klub suporter perjalanan resmi Inggris mengumumkan: "Kami dengan senang hati menegaskan bahwa setelah diskusi dengan Uni Sepak Bola Eropa, sebuah delegasi kecil dari anggota klub suporter perjalanan Inggris akan diizinkan untuk hadir dan menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kroasia di UEFA Nations League pada hari Sabtu, 3 Oktober".

Ia melanjutkan: "Pertandingan akan digelar tanpa penonton setelah hukuman Uni Sepak Bola Eropa terhadap Kroasia, namun demikian, kami telah mendapatkan izin untuk mengalokasikan 100 tiket gratis bagi anggota aktif klub suporter perjalanan Inggris untuk musim 2026-2028, yang memberikan kesempatan kepada sejumlah kecil suporter kami untuk menghadiri pertandingan".