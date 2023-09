Kepindahan Emosional Sergio Ramos Ke Sevilla

Ramos sedikit menyinggung PSG ketika ia memastikan pulang ke Sevilla.

Ramos kembali ke Sevilla

Sedikit membahas PSG

Ingin kembali merasakan gelar bersama tim Spanyol

APA YANG TERJADI? Mantan bek Real Madrid Sergio Ramos melontarkan kritik terhadap klubnya sebelumnya, Paris Saint-Germain, setelah kembali ke mantan klubnya Sevilla, tempat karir profesionalnya dimulai dua dekade lalu.

Ramos tiba di akademi Sevilla pada usia tujuh tahun, sebelum perlahan-lahan naik pangkat dan melakukan debut di tim cadangan pada usia 16 tahun.

Kini di masa senja karirnya, pada usia 37 tahun, bek tengah veteran ini kembali ke bekas klubnya sebagai agen bebas untuk musim 2023/24. Ramos mengatakan dia bisa saja bertahan di PSG tetapi memilih untuk pulang.

SARAT EMOSI: "Saya selalu gabung karena emosi dan sensasi. Ketika mereka memberi saya kesempatan untuk memilih suatu proyek karena saya sangat mempercayainya. Ini pertama kalinya saya kembali sejak saya meninggalkan Paris, di mana saya punya kesempatan untuk melanjutkan tapi saya pikir siklusnya sudah berakhir,” ujarnya kepada situs resmi Sevilla..

“Ini bukan soal uang atau kontrak, tapi soal filosofi, mentalitas, perasaan. Di Sevilla kami bersatu dalam nilai-nilai ini.

"Saya berkesempatan pulang kampung, melakukannya sebagai pemimpin dengan harapan bisa mengangkat gelar. Saya bangun setiap hari untuk tujuan ini, saya yakin kami bisa melakukannya. Kami tahu ini sangat sulit, tapi hal pertama yang bisa kami lakukan adalah mempercayainya."

SUDAH RASAKAN GELAR LIGUE 1: Sergio Ramos menandatangani kontrak dengan PSG pada tahun 2021 setelah gagal menyetujui persyaratan kontrak baru dengan Real Madrid, di mana ia kemudian mengamankan gelar Ligue 1 dalam beberapa tahun berturut-turut sebelum meninggalkan klub untuk mengejar tantangan baru.

WHAT NEXT FOR SERGIO RAMOS? As stated by the player, his aim is to win a title at the Liga club across the 2023-24 season. However, he will have his work cut out as Sevilla currently sit rock-bottom of the table with zero points from their first three games.