Kepergian bintang PSV akan segera terjadi: 'Saya ingin terus menantang diri sendiri'

Sergiño Dest sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain PSV. Hal itu dapat disimpulkan dari pernyataannya dalam podcast Buitenspel dari NOS.

PSV secara permanen merekrut Dest dari FC Barcelona pada 2024, setelah sebelumnya meminjamnya dari klub raksasa Spanyol tersebut.

Di Eindhoven, bek sayap berusia 25 tahun ini terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun ia tidak akan menyelesaikan kontrak tersebut.

Dest siap untuk langkah berikutnya, demikian katanya sendiri. “Saya menganggap PSV sebagai klub yang luar biasa, jadi tawaran dari klub lain haruslah tepat, tetapi saya ingin terus menantang diri saya sendiri.”

“Itu juga berkaitan dengan Eredivisie. Saya ingin bisa memacu diri di kompetisi yang lebih besar setiap pekan dan bersaing dengan yang terbaik,” kata Dest.

Pemain yang telah 37 kali membela tim nasional Amerika Serikat ini belum tahu ke mana masa depannya. “Belum ada yang pasti. Hal-hal seperti itu masih jauh.”

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Dest saat ini mencapai 18 juta euro. Selain Barça dan PSV, Ajax dan AC Milan juga tercantum dalam riwayat kariernya.