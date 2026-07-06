Kepergian baru yang mengguncang Real Madrid!.. Pernyataan resmi dari Real Madrid

Klub Spanyol Real Madrid hari ini, Senin, secara resmi mengumumkan kepindahan gelandang asal Swedia, Hannah Pennison, ke Eintracht Frankfurt (Jerman), dalam kesepakatan baru yang menambah deretan kepergian besar-besaran yang dialami tim wanita mereka musim panas ini.

Klub "Los Blancos" tersebut menyebutkan dalam pernyataan singkat yang dipublikasikan di situs resminya: "Real Madrid dan Eintracht Frankfurt telah mencapai kesepakatan mengenai kepindahan pemain kami, Hanna Benison. Real Madrid mengucapkan semoga sukses bagi dirinya dan keluarganya di tahap baru dalam hidupnya ini."

Penison, yang berusia 23 tahun, bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu sebagai salah satu rekrutan utama klub untuk lini tengah, namun ia tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di bawah asuhan pelatih Pau Cissada, yang membuatnya beberapa bulan lalu secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan kepergiannya dari tim Real Madrid.

Kepergian pemain asal Swedia ini terjadi di tengah gelombang kepergian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami Real Madrid Wanita musim panas ini, di mana Misa, Teresa, Weir, Rothio, Feller, dan Yasmin telah meninggalkan tim, sementara pemain asal Tiongkok, Xi, hampir bergabung dengan Inter Milan dari Italia.

Gelombang kepergian besar-besaran ini memunculkan pertanyaan mengenai strategi klub "Los Blancos" di divisi wanita, terutama di tengah persaingan sengit di Liga Primera Spanyol Wanita, di mana Real Madrid berupaya memperkuat posisinya melawan rival tradisionalnya, Barcelona, yang mendominasi gelar juara.

Klub belum mengungkap rincian kesepakatan finansial atau durasi kontrak Penison dengan Frankfurt, namun yang pasti tim Jerman tersebut berhasil mendapatkan jasa seorang gelandang berbakat yang belum diberi kesempatan cukup untuk membuktikan kemampuannya di ibu kota Spanyol.