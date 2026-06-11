Pemain Meksiko, Julian Kienyonis, terus menorehkan babak baru yang gemilang dalam karier sepak bolanya, setelah membawa timnas negaranya meraih awal yang sempurna di Piala Dunia 2026, dalam pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan.

Penyerang Meksiko ini berhasil mencuri perhatian sejak awal setelah mencetak gol indah ke gawang timnas Afrika Selatan, memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan untuk memberi keunggulan awal bagi Meksiko dalam pertandingan tersebut, sekaligus menorehkan jejak pertamanya di edisi Piala Dunia kali ini.

Gol tersebut bukanlah hal biasa bagi Kenyonis, karena ia mencatatkan namanya dalam sejarah dengan gemilang, setelah menjadi pemain pertama yang aktif di Liga Profesional Saudi Roshen yang mencetak gol pembuka di salah satu edisi Piala Dunia, sehingga memberikan prestasi tak tertandingi bagi kompetisi Saudi di kancah global.

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Prestasi ini datang setelah musim luar biasa yang dijalani pemain tersebut bersama Al-Qadisiyah, di mana ia dinobatkan sebagai top skor Liga Profesional Roshen dengan 33 gol, mengungguli sejumlah penyerang terkemuka di kompetisi tersebut, serta meraih penghargaan Pemain Terbaik berdasarkan voting penonton.

Gol ini juga menjadi gol pertama Kenyonis dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia dan gol ketiganya bersama tim nasional Meksiko dalam 23 pertandingan internasional, sehingga ia memulai perjalanan Piala Dunianya dengan cara terbaik dan menegaskan kesiapannya untuk memimpin serangan tim nasional negaranya di turnamen tersebut.