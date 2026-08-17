Lazio menelan aib besar di Coppa Italia pada Minggu. Bermain di kandang sendiri, tim asal Roma itu kalah 0-2 dari Mantova, yang berkompetisi di Serie B. Media Italia pun keras setelah laga usai, termasuk kepada pemain starter Danilho Doekhi dan Kenneth Taylor.

Dengan demikian, Lazio sudah tersingkir pada putaran pertama turnamen Piala Italia. Seperempat jam sebelum waktu normal berakhir, Francesco Ruocco membawa skor menjadi 0-1. Jauh di masa injury time, Ismael Cajazzo juga membuat skor menjadi 0-2.

Corriere dello Sport memberi Doekhi nilai 4,5 untuk penampilannya. “Saat gol terjadi, dia kehilangan pengawasan terhadap Ruocco. Dia juga terus berada dalam masalah ketika ditekan dalam permainan terbuka,” bunyi penilaiannya.

Kepada Taylor, surat kabar olahraga itu memberi nilai 5. “Dia belum berada dalam kondisi terbaik dan terkadang tampak kebingungan di lini tengah. Pada masa injury time dia gagal di depan gawang, sesuatu yang tidak cocok dengannya.”

Harian Italia Leggo juga melihat bahwa Doekhi, antara lain, kesulitan menghadapi Ruocco. “Dia masih terlihat berkarat. Dalam permainan terbuka dia kesulitan memercayai pengalamannya dan dia dengan naif kehilangan pengawasan terhadap Ruocco,” tulis surat kabar itu.

Tentang Taylor, Leggo menulis: “Dia nyaris tidak dilibatkan dalam permainan Biancoceleste dan berusaha menjelajah ke seluruh lini tengah, tetapi tanpa banyak keberhasilan.”

Terakhir, Il Messaggero juga memberi Doekhi nilai 4,5. “Bek itu tidak merasa nyaman di tim ini. Dia sempat mencoba menunjukkan diri di kotak penalti lawan, tetapi itu sama sekali bukan tugasnya.”

Taylor mendapat nilai 5 dari media yang sama. “Dia tampak bermain seperti dipaksa, tetapi sepertinya tidak memiliki motivasi yang nyata. Dia adalah salah satu pemain terbaik di tim ini, tetapi secara fisik dia tidak dalam kondisi terbaik. Dan itu juga terlihat. Pada masa injury time Lazio sebenarnya bisa mencetak gol, tetapi Taylor kehilangan gambaran.”