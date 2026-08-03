Kenneth Perez sangat terkesan: "Dia adalah masa depan timnas Belanda!"

Kenneth Perez sangat terkesan dengan kualitas Mexx Meerdink, seperti yang dikatakan analis ESPN itu saat siaran Johan Cruyff Schaal. Pria Denmark itu melihat striker AZ tersebut sebagai masa depan Timnas Belanda.

Meerdink sudah memainkan peran besar setelah tujuh menit laga berjalan. Wajahnya terkena Joey Veerman, sehingga gelandang PSV itu harus meninggalkan lapangan dan tuan rumah harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Setelah setengah jam bermain, Meerdink kembali menunjukkan pengaruhnya. Umpan silang Mateo Chavez sempat disentuh Ryan Flamingo, sehingga penyerang 23 tahun itu bisa menanduk bola masuk dari jarak dekat.

Perez sangat terkesan dengan permainan yang ditunjukkan Meerdink, yang musim lalu absen dalam sebagian besar pertandingan karena cedera. “Saya pikir dia lebih baik daripada sebelum cedera itu, karena sekarang dia tahu bagaimana rasanya merindukan sepak bola, dan dia menjadi lebih kuat secara fisik.”

Musim lalu, Perez juga sudah mengatakan bahwa dia terpikat dengan putra Martijn Meerdink tersebut. Dia menyebutnya sebagai calon pemain top masa depan, dan sampai sekarang dia masih berpegang pada pendapat itu.

“Saya masih menganggap dia sebagai masa depan tim nasional Belanda. Saya tahu ini terdengar aneh berdasarkan sangat sedikit pertandingan, tetapi cara dia menuntaskan peluang dan bergerak... Saya harap dalam tiga tahun saya terbukti benar,” tutupnya.