Kenneth Perez sangat terkesan dan membuat pernyataan berani: “Dia adalah Messi yang baru!”

Kenneth Perez belum terlalu terkesan dengan kualitas permainan di Piala Dunia, setelah menyaksikan pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan (2-0). Karena itu, di studio NOS, pembicaraan pun segera beralih ke topik lain.

Yaitu, tim-tim favorit untuk meraih gelar juara. Menurut Perez, kita belum melihat mereka beraksi pada Kamis malam. Namun, hal itu mungkin akan berubah pada Selasa malam, saat Prancis melawan Senegal dijadwalkan.

Bagi Perez, Prancis adalah favorit mutlak untuk memenangkan Piala Dunia, berkat kualitas individu yang mereka miliki dalam skuad. “Doué menurut saya benar-benar pemain yang luar biasa, indah,” kata analis tersebut.

“Griezmann selalu menyenangkan untuk ditonton, tapi sayangnya dia tidak ada di sana. Tapi mereka masih punya Olise, yang sangat bagus, Dembélé, pemenang Ballon d’Or. Ada begitu banyak kedalaman dalam tim itu.”

Perez berpendapat bahwa hanya ada satu hal yang bisa merusak performa Prancis. “Jika beberapa pemain bintang tidak mendapat kesempatan bermain, mungkin mereka tidak akan senang. Saya tidak melihat hal itu terjadi, tapi itu bisa jadi satu-satunya alasan kekecewaan.”

“Spanyol tentu saja juga memiliki dua pemain sayap yang luar biasa (Lamine Yamal dan Nico Williams, red.), tapi mereka sudah cedera cukup lama,” kata Perez. “Pertanyaannya adalah: seberapa lama mereka bisa bertahan.”

Perez tidak ingin terlalu banyak bicara tentang Yamal, tapi dia membuat pernyataan yang kuat. “Bagi saya, dia adalah Messi, Messi yang baru.” Bagi Yamal, lolos ke Piala Dunia adalah perlombaan melawan waktu, karena cedera hamstringnya. Sepertinya dia akan fit tepat waktu untuk pertandingan grup pertama Spanyol, Senin depan melawan Cape Verde.