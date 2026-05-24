Kenneth Perez: "Kalau mendengar perkataannya, sepertinya dia akan hengkang dari Ajax"

Ajax akhirnya berhasil mengamankan tiket ke babak kualifikasi kedua Liga Konferensi Eropa pada Minggu lalu melalui adu penalti yang menegangkan melawan FC Utrecht. Hal ini menandai akhir yang positif bagi musim yang sangat mengecewakan, namun masih ada ketidakpastian besar mengenai masa depan pelatih sementara Óscar García.

Pelatih asal Spanyol ini mengambil alih Ajax di masa-masa sulit dan akhirnya membawa tim asal Amsterdam ini ke kompetisi Eropa. Setelah memenangkan final play-off, García berbicara kepada ESPN dengan rasa puas atas hasil yang diraih. “Saat kami datang, klub bahkan takut tidak lolos ke babak play-off. Pada akhirnya, kompetisi ini memberi kami apa yang pantas kami dapatkan dan kami telah memainkan dua pertandingan yang fantastis. Kami pantas bermain di Eropa musim depan.”

Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi pelatih kepala Ajax musim depan. García masih belum mendapat kejelasan apa pun dari manajemen klub. Saat ditanya kapan pembicaraan mengenai musim depan akan berlangsung, ia menjawab dengan nada yang mengisyaratkan: “Saya tidak tahu. Tidak ada yang memberi tahu saya. Itu bukan di tangan saya, tapi saya ingin tetap di sini.”

Analis Kenneth Perez langsung menyimpulkan setelah wawancara bahwa sinyal-sinyalnya jelas. “Jika saya mendengarnya seperti ini, dia akan pergi dari Ajax,” kata mantan gelandang tersebut.

Perez kemudian membahas profil yang menurutnya harus dicari Ajax untuk pelatih kepala baru. Menurut pria asal Denmark itu, ini bukan hanya soal kualitas taktis, tetapi terutama tentang memulihkan budaya di dalam klub. “Anda harus memiliki pelatih yang menjamin standar, norma, dan nilai-nilai. Bagaimana cara berlatih? Bagaimana cara berinteraksi satu sama lain? Kualitas seperti apa yang kita inginkan? Itu harus menjadi dasar.”

Dalam hal ini, Perez juga merujuk pada pernyataan Davy Klaassen, yang setelah pertandingan mengatakan bahwa banyak hal yang harus diubah secara organisasi di dalam Ajax. Analis tersebut berpendapat bahwa pelatih masa depan harus bekerja sama dengan direktur teknis untuk menentukan pemain mana yang benar-benar sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. “Memotivasi pemain, menempatkan pemain di posisi yang tepat, dan menemukan cara untuk memenangkan pertandingan; itulah kuncinya.”

“Pelatih yang mereka inginkan saat ini, telah terdegradasi bersama Girona,” kata Perez merujuk pada Míchel. “Tapi itu tidak selalu berarti apa-apa,” kata analis tersebut.