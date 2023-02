Kendry Paez, Bintang Muda Asal Ekuador Yang Akan Berkarier Di Chelsea

Chelsea segera mencapai kesepakatan verbal dengan Independiente del Valle terkait perekrutan bintang muda Ekuador berusia 15 tahun, Kendry Paez.

Paez dinilai sebagai talenta Amerika Selatan

Chelsea mendekati kesepakatan verbal dengan Independiente

Sang gelandang akan bergabung dengan The Blues saat berusia 18 tahun

APA YANG TERJADI? Menurut informasi terbaru dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan apa pun akan membuat gelandang kelahiran 2007 itu bergabung dengan Chelsea saat berusia 18 tahun. Kendry Paez dianggap sebagai salah satu prospek terpanas di Amerika Selatan. Pemain berusia 15 tahun itu mencatatkan 16 gol dalam 18 pertandingan di level yunior untuk Independiente pada 2022 dan dianugerahi Player of the Tournament dalam kompetisi Salzburg Next Gen tahun lalu.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Transfer tersebut akan dianggap sebagai kudeta yang cukup besar bagi Chelsea mengingat beberapa klub level elit Eropa mengincar pemain asal Ekuador itu. Diperkirakan ada hingga selusin pelamar potensial di Liga Primer Inggris saja, termasuk klub-klub seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, dan Newcastle.

DAN APA LAGI: Untuk Chelsea, kedatangan Paez yang akan segera terjadi melanjutkan kebijakan transfer mereka di bawah kepemilikan baru klub, yang berfokus pada mendatangkan bintang-bintang muda. Sebelas dari 16 pemain yang didatangkan dalam dua bursa musim ini berusia 23 tahun ke bawah, meskipun sesama bintang Amerika Selatan, Andrey Santos, melihat debutnya tertunda setengah musim karena masalah ijin kerja.

APA SELANJUTNYA? Dengan negosiasi kesepakatan untuk Paez diperkirakan ada pada tahap lanjut, konfirmasi dari kedua klub masih luar biasa.