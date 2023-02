'Saya Kenal Para Pemain' - Thierry Henry Buka Peluang Latih Tim Nasional Amerika Serikat

Thierry Henry siap kembali ke manajemen, dan dia bersedia mempertimbangkan sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat yang kosong jika dipanggil.

APA YANG TERJADI? Thierry Henry sangat akrab dengan sepakbola Amerika Serikat (AS), pernah bermain untuk New York Red Bulls sebelum menjadi manajer di MLS bersama CF Montreal.

Sementara itu, AS saat ini tanpa manajer setelah kontrak Gregg Berhalter berakhir usai Piala Dunia. Penunjukan tidak terjadi sampai musim panas, dengan AS pertama-tama harus mengganti direktur olahraga Earnie Stewart dan manajer umum Brian McBride, tapi Henry mengatakan dia setidaknya terbuka untuk gagasan memimpin Stars and Stripes.

APA YANG DIKATAKAN: "Apakah saya akan mencantumkan nama saya di topi? Pertama-tama dan terpenting, itu sulit dibicarakan," ujar Henry di CBS/Paramount+. "Roberto Martinez pergi untuk melatih Portugal dan saya tidak akan bersamanya. Menjadi nomor dua bukan lagi sesuatu yang ingin saya lakukan. Rasa hormat yang besar kepada sang bos, dia memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Saya suka memiliki celah [dalam manajemen] lagi."

Henry melanjutkan: "Apakah saya mengenal para pemain [Amerika]? Ya, saya kenal para pemain. Apakah saya mengetahui liga? Ya, saya mengetahui liga. Ini permainan bola yang berbeda untuk membicarakannya sekarang seperti itu, tapi apakah saya ingin menjadi manajer di level mana pun? Ya, tentu saja, itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan. Tapi untuk kembali ke tim nasional AS dan AS secara umum, apa rencananya? Apa filosofinya? Anda ingin menjadi apa?"

GAMBARAN LEBIH BESAR: Henry menjadi asisten Martinez bersama Belgia dari 2021 hingga usai Piala Dunia, setelah sebelumnya bertugas dari 2016-18. Setelah tugas awalnya, ia melatih mantan klubnya, AS Monaco, selama 20 pertandingan sebelum kemudian bekerja di Montreal. Namun, setelah memimpin klub ke tempat playoff, ia mengundurkan diri njelang musim 2021, dengan alasan keinginan untuk lebih dekat dengan keluarganya setelah tidak dapat melihat mereka selama pandemi virus corona.

APA SELANJUTNYA UNTUK AS? Dengan pelatih interim Anthony Hudson masih melatih, AS akan kembali untuk pertandingan Nations League pada Maret saat mereka menghadapi Grenada dan El Salvador.