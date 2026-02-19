Kenaikan Mengagumkan Vitinha: dari kegagalan di Wolves hingga menjadi bos utama PSG – apakah ini transformasi terbesar dalam sejarah sepak bola?

Dalam pembahasan Tim Terbaik Tahun Ini EA Sports FC 26, gelandang PSG Vitinha menonjol tidak hanya karena kehebatannya di lapangan, tetapi juga karena perjalanan luar biasanya dari pinggiran ke sorotan. Pencipta konten sepak bola Luca Dallolio menangkap esensinya dengan sempurna dalam klip GOAL's FanZone yang menarik.

“Vitinha 100% layak masuk tim terbaik tahun ini, bro,” kata Luca dengan tegas. “Perjalanan kariernya sebagai pesepak bola adalah salah satu yang paling luar biasa yang pernah saya lihat, bro.

“Dari tidak bermain di Wolves hingga menjadi pemain inti di tim pemenang treble di PSG, menjadi jantung tim tersebut.

“Saya pikir Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah pemain paling penting di PSG, bukan hanya gelandang, tapi pemain di skuad itu,” tambahnya. “(Dia) bisa mengendalikan pertandingan. Dia memiliki bakat teknis. Dia memiliki gol dalam permainannya. Dia bekerja sangat keras. Dia mencakup begitu banyak area. Dia adalah gelandang yang sangat lengkap. Dia bisa bermain di posisi enam. Dia bisa bermain di posisi delapan. Dia bahkan bisa bermain di posisi sepuluh.”

Analisis Luca yang penuh gairah tidak meninggalkan keraguan: Transformasi Vitinha bukan hanya mengesankan, tetapi juga jenis cerita yang mendefinisikan ulang seperti apa jalur karier bisa terlihat dalam sepak bola modern.