Neymar, bintang klub Santos, mengalami cedera parah dalam pertandingan melawan Palmeiras di Piala Brasil.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa cedera Neymar ternyata lebih serius daripada yang diperkirakan, dan akan menyingkirkannya dari lapangan selama beberapa pekan mendatang.

Setelah menjalani pemeriksaan medis, Santos mengumumkan bahwa Neymar mengalami cedera otot tingkat 2B pada otot rektus femoris di paha kanannya, sebuah cedera kambuhan yang parah yang akan memaksanya absen selama 4 hingga 8 pekan.

Neymar terus bergelut dengan cedera, setelah tiba di Piala Dunia dalam kondisi fisik yang tidak ideal, dan baru bisa menjalani pertandingan pertamanya pada laga ketiga. Di usianya yang telah mencapai 34 tahun, Neymar sudah mengakhiri kariernya bersama timnas Brasil.

Tidak diragukan lagi, absennya Neymar menjadi pukulan telak bagi Santos, di tengah perjuangan mereka untuk bertahan di Liga Brasil.

Santos menempati peringkat ke-14 dengan 29 poin setelah 24 pekan, dan hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi.

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