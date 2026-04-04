Kembalinya yang gemilang menyelamatkan Flick dalam laga melawan Atlético Madrid

Pelatih asal Jerman, Hans Flick, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Atlético Madrid, hari Sabtu ini, dalam laga pekan ke-30 Liga Spanyol.

Dalam daftar pemain yang dipilih Flick, Jules Koundé dan Alex Balde telah mendapatkan izin medis setelah keduanya pulih dari cedera.

Barcelona akan kehilangan jasa Frenkie de Jong, Raphinha, dan Andreas Christensen dalam pertandingan hari ini karena cedera.

Berikut adalah daftar lengkap pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Juan Garcia - Cezni - Eder Alire.

Bek: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Xavi Espart.

Gelandang: Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernat - Tomi.

Penyerang: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Bardhi.



