Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kembalinya pemain kunci dan 5 pemain absen dalam skuad Real Madrid untuk menghadapi Mallorca

A. Arbeloa
Eder Militao
Real Madrid
Mallorca
LaLiga
Spanyol
Brasil

Real Madrid mengincar kemenangan baru untuk mengejar Barcelona di puncak klasemen La Liga

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Real Mallorca, besok Sabtu, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Dalam daftar pemain yang dipilih Arbeloa, terlihat absennya Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, dan Dani Ceballos karena cedera, serta Fede Valverde yang sedang menjalani skorsing.

Sementara itu, Real Madrid kembali diperkuat oleh bek Brasil Éder Militão setelah absen cukup lama akibat cedera.

Daftar lengkap skuad Real Madrid untuk pertandingan melawan Mallorca adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Bek: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Tchouameni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.

Penyerang: Vinícius Júnior - Mbappé - Gonzalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

Real Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 69 poin, tertinggal 4 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua, sementara Mallorca berada di posisi ke-18 dengan 28 poin.

