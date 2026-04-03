Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Real Mallorca, besok Sabtu, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Dalam daftar pemain yang dipilih Arbeloa, terlihat absennya Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, dan Dani Ceballos karena cedera, serta Fede Valverde yang sedang menjalani skorsing.

Sementara itu, Real Madrid kembali diperkuat oleh bek Brasil Éder Militão setelah absen cukup lama akibat cedera.

Daftar lengkap skuad Real Madrid untuk pertandingan melawan Mallorca adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Bek: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Tchouameni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.

Penyerang: Vinícius Júnior - Mbappé - Gonzalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

Real Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 69 poin, tertinggal 4 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua, sementara Mallorca berada di posisi ke-18 dengan 28 poin.



