Kembalinya Kroos ke Real Madrid... Sejauh mana prosesnya?

Laporan media mengungkap adanya keinginan serius dari manajemen Real Madrid untuk membawa kembali bintang Jerman yang telah pensiun, Toni Kroos, ke klub tersebut, namun kali ini sebagai bagian dari tim manajemen dan struktur olahraga klub.

Menurut jurnalis Italia terkemuka, Fabrizio Romano, kemungkinan ini masih dievaluasi secara internal di Real Madrid, sementara belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Kroos pada tahap ini.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kembalinya Kroos direncanakan pada awal musim depan, di mana manajemen melihat bahwa kontribusi mantan bintang Jerman tersebut dalam kegiatan sehari-hari, baik di kompleks olahraga "Valdebebas" maupun di klub secara umum, akan membantu pertumbuhan institusi, terlepas dari peran yang akan diberikan kepadanya, jika kesepakatan akhir tercapai.

Kenangan perpisahan Kroos akan tetap terukir dalam ingatan para penggemar Real Madrid, karena gambarnya setelah pertandingan terakhirnya di "El Bernabéu" masih segar, di mana sebagian penggemar menangis atas kepergiannya, sebelum momen terindah terjadi enam hari kemudian, saat ia mengakhiri kariernya di lapangan dengan meraih gelar keenamnya di Liga Champions, pada tahun 2024, menandai akhir yang sempurna bagi karier profesionalnya.