Kembalinya ikon klub ke Ajax? 'Astaga, aku nggak tahu'

Danny Blind akan membahas masa depan putranya, Daley Blind, pada hari Senin di acara Het Oranje Café di SBS6. Bek berusia 36 tahun itu akan berstatus bebas transfer mulai 30 Juni, karena kontraknya bersama Girona—yang baru saja terdegradasi—akan berakhir pada hari itu.

Blind senior ditanya apakah realistis jika putranya kembali ke Ajax musim panas ini. “Astaga, saya tidak tahu. Menurut saya sepertinya tidak. Tapi saya tidak tahu,” kata mantan pemain dan pelatih klub asal Amsterdam itu, yang tidak bisa memberikan jawaban pasti.

Beberapa bulan lalu, Danny Blind pernah berbicara mengenai masa depan sang bek kaki kiri. “Dia pernah kembali ke Ajax dengan niat untuk pensiun di sana. Namun, karena berbagai keadaan, hal itu tidak terjadi. Tapi aku tidak bisa berkomentar banyak soal itu. Aku bukan agennya, dan aku juga tidak tahu seluk-beluknya.”

Daley Blind dalam beberapa tahun terakhir sering dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke Ajax, namun hingga saat ini reuni tersebut belum terwujud. Bek berpengalaman ini, yang berstatus bebas transfer, dapat dengan tenang mencari tantangan baru di masa senja kariernya.

Pemain kidal asal Amsterdam ini telah tampil dalam 333 pertandingan bersama Ajax, yang terbagi dalam dua periode. Dalam rentang waktu tersebut, pemain yang telah 108 kali membela timnas Oranje ini mencatatkan 13 gol dan 21 assist.

Daley Blind juga pernah membela Manchester United dan Bayern München. Sejak 2023, ia bergabung dengan Girona, di mana ia bekerja sama dengan Míchel yang kini telah pindah ke Ajax.