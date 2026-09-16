Dunia sepak bola Belanda berduka atas meninggalnya Bartina Koeman Boudewijd, istri legenda Barcelona dan mantan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman, pada usia 65 tahun.

Menurut jaringan "Foot Mercato", keluarga mantan pemain dan pelatih Barcelona itu mengumumkan kabar duka tersebut, di mana Bartina telah berjuang melawan penyakit kanker selama bertahun-tahun.

Ronald Koeman kerap berbicara secara teratur, dan dengan sangat hati-hati, mengenai penyakit sang istri dan pengobatan berat yang harus dijalaninya.

Sebelum Piala Dunia terakhir, saat masih menangani timnas Belanda, ia menjelaskan bahwa sang istri menjalani pengobatan setiap Rabu, kemudian mengalami efek samping selama beberapa hari.

Koeman berpegang pada harapan bahwa sang istri akan bergabung dengannya jika timnas Belanda meraih hasil yang jauh di Piala Dunia, dan ia berkata: "Jika kami mencapai final, mungkin para dokter akan mengizinkannya untuk bepergian, dan itu akan luar biasa".

Bartina dan Ronald Koeman telah bersama selama beberapa dekade dan dikaruniai tiga anak: Tim, Debbie, dan Ronald.

Perlu diketahui bahwa Koeman meninggalkan kursi kepelatihan timnas Belanda setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia di babak 32 besar di tangan Maroko, dan tugas tersebut diambil alih oleh Xavi Hernandez sebagai penggantinya.

Koeman bermain di skuad Barcelona selama 6 tahun, dan mencetak gol yang mengantarkan Barca meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarahnya pada tahun 1992, serta menjabat sebagai direktur teknik klub Catalan tersebut selama satu musim pada 2020-2021.

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