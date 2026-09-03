Mohamed Rahimi, ayah dari bintang timnas Maroko Soufiane Rahimi, meninggal dunia pada hari Kamis ini, setelah berjuang melawan penyakit.

Al Ain dari Uni Emirat Arab, yang memiliki Soufiane Rahimi serta saudaranya Houssine dalam skuadnya, menyampaikan pesan belasungkawa kepada duo asal Maroko tersebut.

Akun Al Ain menulis di situs X, "Klub Al Ain menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan simpati yang tulus kepada Soufiane Rahimi dan saudaranya Houssine Rahimi, atas wafatnya ayah mereka, seraya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa untuk melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya yang luas kepada almarhum, menempatkannya di surga-Nya yang lapang, serta memberikan kesabaran dan ketabahan yang baik kepada keluarga dan kerabatnya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali."

Sementara itu, akun Raja Casablanca menyampaikan pesan belasungkawa kepada mantan pemainnya, Soufiane Rahimi.

Raja menulis, "Dengan penuh kesedihan dan duka yang mendalam, klub Raja menerima kabar wafatnya Al Haj Mohamed Rahimi, salah satu tokoh setia klub, yang namanya tetap terikat dengan Raja selama bertahun-tahun, mewujudkan makna tertinggi dari kesetiaan dan rasa memiliki terhadap benteng hijau."

Raja melanjutkan, "Pada kesempatan yang menyedihkan ini, klub Raja, atas nama seluruh elemennya, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan ungkapan simpati yang paling tulus kepada keluarga dan kerabat almarhum, serta kepada seluruh anggota keluarga besar Raja, seraya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa untuk melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya yang luas kepadanya, dan menempatkannya di surga-Nya yang lapang."

Sebelumnya, Soufiane Rahimi telah mengumumkan sejak beberapa waktu lalu tentang penyakit yang diderita ayahnya, dan meminta para penggemarnya untuk mendoakan kesembuhannya yang segera.

Rahimi saat itu menulis, "Tidak ada yang menghancurkanku selain penyakit ayahku. Hatiku sakit ketika ia merasakan sakit, dan cukuplah kelelahanku ya Allah, aku tidak sanggup melihatnya menderita. Ya Tuhan, Engkau tahu dan melihat betapa penyakitnya menghancurkanku, maka kasihanilah kelemahannya dan berilah kelembutan pada keadaannya, ya Tuhan sembuhkanlah ayahku."

Perlu diketahui bahwa Soufiane Rahimi meraih dua gelar domestik bersama Al Ain pada musim lalu (Liga Profesional ADNOC dan Piala Presiden).

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