Kematian Mengguncang Jurnalis Walid Al-Faraj

Jurnalis Saudi, Walid Al-Faraj, mengumumkan meninggalnya ayahnya, Syekh Muhammad Saad Al-Faraj, melalui akun resminya di platform "X", sambil memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya dan menempatkannya di surga-Nya yang luas.

Al-Faraj mengumumkan bahwa salat jenazah akan dilaksanakan besok, Senin, setelah salat Asar di Masjid Al-Furqan, dan jenazah almarhum akan dimakamkan di Pemakaman Dammam yang terletak di Jalan Bandara Internasional Raja Fahd.

Penyiar Saudi tersebut menetapkan jadwal penerimaan ucapan belasungkawa di Aula Acara Bin Sultan di Dammam, selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu.

Al-Faraj hanya membagikan ayat-ayat dari Al-Qur’an, memohon kepada Allah SWT agar menganugerahi keluarga dan kerabatnya kesabaran serta ketenangan dalam musibah yang sangat berat ini.