Kesedihan menyelimuti keluarga Gerard Pique, mantan pemain Barcelona, setelah kematian neneknya, Lina Rovira Montsant, ibu dari ayahnya, dalam usia 102 tahun, di tengah suasana duka yang melingkupi seluruh anggota keluarga setelah kepergiannya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa keluarga mendiang menerima para pelayat pada hari Selasa ini, 25 Agustus, sementara salat jenazah akan digelar besok, Rabu, 26 Agustus, tepat pukul dua belas siang di Gereja Sagrat Cor di Sant Just.

Kepergian Lina Rovira Montsant terjadi setelah ia menjalani hidup lebih dari satu abad, karena ia telah menginjak usia seratus dua tahun, meninggalkan kesedihan di dalam keluarga Pique, yang kehilangan salah satu anggotanya yang paling tua.