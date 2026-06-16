Kematian itu mengejutkan komentator "BeIN Sports"

Komentator asal Oman, Khalil Al-Balushi, salah satu suara terkemuka di jaringan "BeIN Sports" Qatar, mengumumkan meninggalnya ayahnya, sebuah kabar yang menyedihkan kalangan olahraga dan media di Kesultanan Oman, serta dunia Arab.

Al-Balushi mengucapkan belasungkawa atas kepergian ayahnya melalui sebuah postingan yang menyentuh di halaman resminya di situs "Facebook", di mana ia menulis: "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas dan bahagia."

Ia menambahkan: "Ayahku yang tercinta, penopang hidupku, dan sebagian dari hatiku telah berpulang ke sisi Tuhannya. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat-Mu, tempatkanlah dia di surga-Mu yang luas, dan jadikanlah apa yang menimpanya sebagai kenaikan derajat baginya. Mohon doakan dia agar mendapat rahmat dan ampunan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali."

Postingan tersebut mendapat respons luas dari para pengikut Al-Balushi dan rekan-rekannya di dunia olahraga, yang menyampaikan belasungkawa dan penghiburan, memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepada almarhum dan menganugerahi keluarganya kesabaran dan ketenangan.