Kematian dua pendukung Mesir saat menonton pertandingan Argentina

Suasana saat menonton pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berubah menjadi momen yang menyedihkan, setelah dua pendukung meninggal dunia di provinsi Al-Sharqiyah dan Alexandria akibat mengalami dua serangan kesehatan mendadak saat menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tim Mesir dengan skor 3-2.

Menurut situs "Masrawy", duka menyelimuti warga desa Al-Sufiya yang berada di bawah wilayah administratif Awlad Saqr, Provinsi Al-Sharqiyah, setelah meninggalnya warga bernama Salah Abdul Hamid Al-Haddad akibat serangan jantung mendadak pada menit-menit terakhir pertandingan.

Menurut saksi mata, suporter tersebut pingsan saat menonton pertandingan, sebelum para hadirin berusaha menolongnya dan segera membawanya ke Rumah Sakit Pusat Al-Sufiya. Namun, upaya tim medis untuk menyelamatkannya gagal, sehingga ia meninggal dunia akibat serangan jantung tersebut.

Dalam insiden serupa, Provinsi Alexandria juga mencatat kematian seorang suporter lain saat menonton pertandingan di salah satu kafe di kawasan Safar yang berada di bawah wilayah Kepolisian Raml Pertama.

Kantor Polisi Raml Pertama menerima laporan dari layanan darurat polisi mengenai kematian seorang warga di dalam salah satu kafe, dan petugas kantor tersebut bersama ambulans segera menuju lokasi kejadian. Di sana terungkap bahwa warga bernama Ibrahim M. mengalami serangan kesehatan mendadak saat sedang duduk di kafe untuk menonton pertandingan.

Timnas Mesir telah tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Argentina dengan skor 3-2, meskipun sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-79, sebelum juara bertahan membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol berturut-turut dan memastikan tempatnya di babak perempat final.

Baca juga:

Kontradiksi?.. Penilaian mengejutkan terhadap wasit pertandingan Mesir vs Argentina