Dani Ceballos, mantan bintang Real Madrid, kini selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Real Betis, setelah kepindahan pemain Maroko Sofyan Amrabat ke klub Belanda, Ajax.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa semua jalan mengarah pada pengumuman Real Betis untuk merampungkan transfer Ceballos, setelah ia mengungguli Amrabat dalam persaingan untuk bergabung dengan klub Andalusia tersebut.

Meski kedua pemain sangat berbeda dari segi gaya bermain dan posisi, perbandingan di antara keduanya tetap ada, terutama karena pemain Maroko itu merupakan permintaan pribadi dari pelatih Manuel Pellegrini.

Yang menarik, Amrabat pada Sabtu kemarin telah mewujudkan apa yang diminta Real Betis darinya, agar klub dapat mencoba memulai negosiasi kontrak dengannya, yaitu dengan memutus kontraknya bersama Fenerbahce, sehingga ia menjadi pemain bebas transfer yang bisa direkrut tanpa membayar biaya transfer.

Terlebih lagi, Pellegrini seminggu sebelumnya telah menegaskan bahwa ia ingin merekrut seorang gelandang bertahan untuk melengkapi skuad, seraya menyatakan bahwa merekrut Amrabat akan menjadi pilihan ideal, karena ia sudah mengenal metode dan cara kerja sang pelatih.

Namun, hal itu berakhir dengan kemarahan Sofyan Amrabat terhadap Real Betis, akibat apa yang ia anggap sebagai kurangnya perhatian klub dalam menyediakan ruang pada batas gaji untuk merekrutnya, yang mendorong pemain Maroko itu bergabung dengan Ajax.

Obsesi pertama Real Betis adalah merekrut seorang penyerang, dan setelah merekrut Cyle Larin, giliran Dani Ceballos, yang juga mengungguli Amrabat.

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