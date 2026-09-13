Keputusan Ruben Amorim, pelatih Milan, untuk menarik keluar Luka Modric di antara dua babak laga melawan Roma memicu perdebatan luas di Italia, setelah bintang Kroasia itu mendapati dirinya berada di luar lapangan saat timnya tertinggal dua gol tanpa balas di Stadion Olimpico.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa ada kemarahan besar terhadap Modric, di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai kemampuannya untuk menghadapi tuntutan gaya bermain Amorim pada tahap ini dalam kariernya.

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Milan sebelumnya mengakhiri babak pertama dengan tertinggal dua gol tanpa balas, sehingga Amorim memutuskan untuk melakukan pergantian mengejutkan pada awal babak kedua, dengan menarik keluar Modric dan memasukkan Youssouf Fofana, dalam upaya memberikan lini tengah timnya lebih banyak kecepatan dan vitalitas.

Angin pun berhembus sesuai keinginan sang pelatih Portugal, setelah Milan berhasil bangkit dengan kuat sepanjang babak kedua, dan Moreira mencetak dua gol yang membawa tim menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hal ini memberi Amorim alasan kuat atas keputusannya, tetapi tidak menutup pintu perdebatan tentang masa depan Modric dan perannya di dalam tim.

Amorim mengatakan dalam penjelasannya atas keputusan itu: "Kami membutuhkan penguasaan bola yang baik agar Luka merasa nyaman dalam pertandingan. Jika pertandingan berubah menjadi rangkaian kehilangan bola dan berlari secara panik, maka pertandingan itu tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, kami mengubah gaya kami di babak kedua dengan menurunkan Fofana, karena kami menyadari kebutuhan kami akan lebih banyak kecepatan di lini tengah."

Pelatih Portugal itu, yang secara jelas mengandalkan cara bermain dengan tiga bek, menjelaskan bahwa Modric terlalu sering mundur ke belakang, mendekati kedua bek tengah, yang menyebabkan berkurangnya jumlah pemain yang mampu memulai serangan dan bergerak di antara lini.

Perdebatan ini datang pada waktu yang sensitif bagi Milan, setelah tim bermain imbang untuk pertandingan kedua secara beruntun usai meraih dua kemenangan, sehingga tekanan terhadap Amorim semakin meningkat, sementara pergantian Modric di antara dua babak membuka pintu baru untuk perdebatan tentang kemampuan pemain berusia 41 tahun itu untuk terus menampilkan performa terbaiknya bersama tim.