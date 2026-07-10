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Kelimpahan senjata... Spanyol menyamai rekor Mesir dan Maroko

Spain vs Belgium
Spain
Belgium
World Cup
F. Ruiz
France vs Morocco
France
Morocco
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
Spanyol
Belgia
AS
Prancis
Maroko
Argentina
Mesir

Tim nasional Spanyol menonjol karena keragaman strateginya

Tim nasional Spanyol semakin memperkuat keragaman serangan mereka di Piala Dunia 2026, setelah Fabián Ruiz mencetak gol untuk “La Roja” ke gawang Belgia pada menit ke-30 dalam pertandingan antara kedua tim, hari Jumat ini, di babak perempat final.

Dengan gol Ruiz tersebut, jumlah pemain berbeda yang mencetak gol untuk Spanyol di Piala Dunia kali ini meningkat menjadi 6 orang, yaitu: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino, dan terakhir Fabian Ruiz.

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Dengan demikian, Spanyol menyamai rekor tim-tim Argentina, Kroasia, Mesir, Maroko, Jepang, dan Amerika Serikat, yang juga mencatatkan 6 pemain berbeda dalam turnamen ini, menurut jaringan statistik “Squawka”.

Hanya timnas Belgia dan Jerman yang melampaui angka ini, karena masing-masing memiliki 7 pencetak gol berbeda di Piala Dunia 2026, yang mencerminkan keragaman besar dalam strategi serangan tim-tim tersebut.


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