Kekhawatiran terhadap Joel Embiid! Bintang NBA dirawat di rumah sakit

Pemain berusia 32 tahun itu harus segera menjalani operasi di Houston, demikian diumumkan tim tersebut melalui platform media sosial X menjelang pertandingan melawan Rockets. Mantan MVP tersebut kemungkinan akan absen hingga babak playoff, asalkan 76ers lolos ke babak tersebut. Saat ini, tim tersebut berada di peringkat kedelapan di Wilayah Timur, sementara Embiid menempati peringkat kesebelas dalam daftar pencetak poin terbanyak musim ini dengan rata-rata 26,9 poin per pertandingan.







